İlk alınan bilgilere göre, Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir kısmında meydana gelen olayda tekne, kapasitesinin üzerinde yüklenmeye maruz kaldı. Teknenin kısa süre sonra battığı ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamalarda bulunan Husam Khalil, teknede bulunanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve yüzmeyi bilmediklerini ifade etti. Khalil, arama kurtarma ekibinin yoğun uğraşlar verdiğini ve şimdiye kadar 12 kişinin kurtarıldığını söyledi.