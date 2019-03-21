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  • 21.03.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 16:54

Haberi: Gemi faciası! Çok sayıda ölü var

Haberi: 'ta 'nde aşırı yüklemeden dolayı bir tekne battı. Olayda en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Gemi faciası! Çok sayıda ölü var

İlk alınan bilgilere göre, 'nin Musul'a yakın bir kısmında meydana gelen olayda tekne, kapasitesinin üzerinde yüklenmeye maruz kaldı. Teknenin kısa süre sonra battığı ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamalarda bulunan Husam Khalil, teknede bulunanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve yüzmeyi bilmediklerini ifade etti. Khalil, arama kurtarma ekibinin yoğun uğraşlar verdiğini ve şimdiye kadar 12 kişinin kurtarıldığını söyledi.

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