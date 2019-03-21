



İngiltere'nin Birmingham kentinde 4 camiye gece saatlerinde balyozla saldırı düzenlenirken, terörle mücadele ekipleri de olayla ilgili soruşturmaya dahil edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32'de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı.

Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, 2 ayrı ibadet yerinin daha saldırıya benzer uğradığını belirledi.

Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE EKİBİ DE DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir." dedi.

Saldırıların nedeninin şu anda bilinmediğini kaydeden Thompson, "Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları." şeklinde konuştu.







İngiltere'nin Birmingham kentinde, art arda iki caminin hedef alındığı saldırılar gerçekleşti.

Adada, Müslüman toplumun yoğun yaşadığı kentlerden Birmingham'daki saldırılara ilişkin polis açıklama yaptı.

Açıklamada, 18 Mart akşamı yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) yatsı namazı sırasında "Qamarul İslam" ile 20 dakika sonra yine aynı bölgedeki "Al-Hijrah" Camilerine sapanla demir bilye atıldığı bildirildi.

Saldırı sonucu camların kırıldığı camilere yönelik alınan önlemler kapsamında itfaiye araçları sevk edildiğini belirten Birmingham polisi, yaralanan olmayan olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polis, olayın görgü tanıklarına, yetkililerle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.





Qamarul İslam Camisi İmamı Usman Hüseyin saldırıyla ilgili ada basınına yaptığı açıklamada, olay anında korktuklarını ve şimdi de endişeli olduklarını vurgulayarak, "Cemaat, birilerinin silahlı saldırısına uğradıklarını düşündü." dedi.

Birmingham Merkez Camisi yetkilisi Nassar Mahmood da saldırıya tepki göstererek, Müslüman toplumun "eşi benzeri görülmemiş seviyede İslamofobi ile karşı karşıya kaldığını" söyledi.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli "Tell Mama" adlı kuruluş, her iki saldırıyı da kınadığını duyurdu.

Kuruluş, geçen yıl ve bu yıl ada genelinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından ülkede Müslüman karşıtı nefret suçları ve İslamofobik saldırılarda dikkati çeken bir artış yaşandığını bildirmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.