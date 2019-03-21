Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak' mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ta Dicle Nehri'nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde bugün bir feribotun batması sonucu 71 kişi yaşamını yitirmişti.