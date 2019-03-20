Rusya'da Moskova- Soçi seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçak, kanat arızası sebebiyle Soçi Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptığı ve havalimanı personelinin alarm durumuna geçtiği rapor edildi.
- Dünya
- 20.03.2019
- Gazete
Yine Boeing yine panik
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