Rusya'dan ABD'ye nükleer uyarı: Gerçeğe dönüşebilir!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dönem başkanlığını ABD'nin yaptığı Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

Silahların kontrolü konusunda ABD ve batı ülkelerine ortak çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunan Lavrov, "Krizlerin üstesinden gelmek, silahların kontrolü ve yayılmasını önlemeye yönelik modern uluslararası anlaşmalar sistemini korumak ve geliştirmek için hepimizin yeterli bilgeliğe ve güce sahip olduğumuzdan eminim." ifadesini kullandı.

Rus basınında çıkan haberlerde ise Lavrov uluslararası durumu istikrarsızlaştırma, devletler arasındaki ihtilafları körükleme, silah kontrol alanındaki çok taraflı anlaşmalar sistemini çökertme politikasına karşı tüm ülkelerin aklıselim bir alternatif bulamaması halinde nükleer savaş tehdidinin gerçeğe dönüşebileceği uyarısında bulundu.

SİLAHLANMA YARIŞI

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete'nin, dün konferansta, "Rusya'yı, komşu ülkeleri işgal ederek Avrupa'nın güvenlik yapısının temel taşlarını tehdit etmekle" suçlamasına atıfta bulunarak, Poblete'nin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı.

Konuşmasında ABD'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Lavrov, "ABD'nin anti-balistik füze anlaşmasından ve INF'den çekilmesi sonuçları tahmin edilemeyecek geniş çaplı bir silahlanma yarışına neden olabilir." diye konuştu.

BAŞKA SEÇENEK BIRAKMAZ

Sergey Lavrov, yeni silah yarışının, pek çok ülkeye milli güvenliklerini korumak için nükleer silahlar ve füze üretmelerinden başka seçenek bırakmayacağı uyarısını yaparak, birçoğunun ülkenin bu tür silahları yapacak bilim ve teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustosta, Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekileceğini açıklamıştı.