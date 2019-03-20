Hollanda'nın Utrecht kentinde önceki gün tramvayda silahla ateş açıldı. 3 kişi can verirken, 9 kişi de yaralandı. Hollanda, terör şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Terör alarmı en üst seviyeye çıkartıldı. Saldırganın ise Tokatlı Gökmen Tanış olduğu açıklandı. Hollanda basını Türk vurgusu yaparak provokasyona imza attı.
Ancak olayın henüz terörle bağlantısı bulunamadı. Tanış'ın aile meselesi yüzünden bir yakınına ve ona yardım etmek isteyenlere ateş açtığı açıklandı. Saldırgan ise "adam öldürmekten" gözaltına alındı. Tanış'ın eski sevgilisi Angelique de "Tanış bana tecavüz etti. Suç duyurusunda bulundum. Gökmen terörist değil, psikopattır. Polisi uyarmıştım ama beni dinlemediler" açıklamasını yaptı. Hollanda ise ısrarla 'terör şüphesi' demeye devam ederek Türkler'e yönelik kötü algı yaratmaya çalıştı.
MUHABİRİ TACİZ ETMİŞ
Poliste suç kaydı bulunan Gökmen Tanış ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltındaki zanlının, Ağustos 2011'de, Amsterdam'da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir muhabiri sözle taciz ettiği ortaya çıktı. Tanış'ın muhabir Chantal Hanse'yi taciz ettiği anlar kameralara yansıdı.
Ancak olayın henüz terörle bağlantısı bulunamadı. Tanış'ın aile meselesi yüzünden bir yakınına ve ona yardım etmek isteyenlere ateş açtığı açıklandı. Saldırgan ise "adam öldürmekten" gözaltına alındı. Tanış'ın eski sevgilisi Angelique de "Tanış bana tecavüz etti. Suç duyurusunda bulundum. Gökmen terörist değil, psikopattır. Polisi uyarmıştım ama beni dinlemediler" açıklamasını yaptı. Hollanda ise ısrarla 'terör şüphesi' demeye devam ederek Türkler'e yönelik kötü algı yaratmaya çalıştı.
MUHABİRİ TACİZ ETMİŞ
Poliste suç kaydı bulunan Gökmen Tanış ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltındaki zanlının, Ağustos 2011'de, Amsterdam'da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir muhabiri sözle taciz ettiği ortaya çıktı. Tanış'ın muhabir Chantal Hanse'yi taciz ettiği anlar kameralara yansıdı.
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