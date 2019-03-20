100 yolcu cayır cayır yanacaktı

İran'ın başkenti Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta dün yangın çıktı. Uçağın iniş takımlarının açılmadığı ve yangının uçağın yere teması sonrası yaşandığı belirlendi. Yolcular hemen tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
- Dünya
- 20.03.2019
- Gazete
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