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100 yolcu cayır cayır yanacaktı

100 yolcu cayır cayır yanacaktı
İran'ın başkenti Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta dün yangın çıktı. Uçağın iniş takımlarının açılmadığı ve ın uçağın yere teması sonrası yaşandığı belirlendi. Yolcular hemen tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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