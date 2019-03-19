Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linewood camilerine düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının kurbanlarının hikayeleri yürekleri burkuyor. Yerel basındaki haberlere göre, terör saldırısında hayatını kaybedenler veya kendilerinden henüz haber alınmayanlar arasında akademisyenler, mühendisler, bilişim uzmanları gibi çok sayıda eğitimli, meslek sahibi kişi ve yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler yer alıyor.

SURİYE'DEN KAÇIP YENİ ZELANDA'YA SIĞINDILAR

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yeni Zelanda'ya sığınan mültecilerden Halid Mustafa ve 16 yaşındaki oğlu Hamza da terör saldırısında hayatını kaybetti. 3 oğluyla cuma namazına gelen Mustafa'nın oğullardan birinin yaralı kurtulduğu, bir oğlunun ise halen kayıp olduğu ifade edildi. Hindistan göçmeni 25 yaşındaki Ansi Karippakulam Alibava'nın kayıplar arasında bulunduğu bildirildi. Bir diğer Hindistan göçmeni Müslüman Vora Ramiz'in de kayıp olduğu duyuruldu.

2010 YILINDA LİSANS YÜKSEK LİSANS İÇİN GELMİŞTİ

Camideki saldırının ardından kendisinden haber alınamayan Hindistan göçmeni 30 yaşındaki Ferhac İhsan'ın da terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında olduğu tahmin ediliyor. İhsan'ın Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan babası, saldırının ardından Ferhac'tan haber alamadıklarını söyledi. 2010 yılında yüksek lisans yapmak için Yeni Zelanda'ya gelen mühendislik öğrencisi Ferhac, mesleğini bu ülkede sürdürüyordu. Ferhac'ın 3 yaşındaki bir kızı ve 7 aylık bir erkek çocuğu bulunuyor.

BANGLADEŞ VATANDAŞI MUHAMMED'DEN HABER YOK

Bangladeşli 30 yaşındaki Muhammed Hak'ın da camide hayatını kaybedenler arasında olduğu sanılıyor. Dişçilik eğitimi alan Hak'ın 2 yıldır Chirstchurch'te yaşadığını ifade eden bir arkadaşı, saldırının ardından ondan haber alamadığını belirtti.



KUVEYTLİ GİRİŞİMCİ KURBANLAR ARASINDA

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Kuveytli girişimci Atta Elayan'ın da kurbanlar arasında olduğu bildirildi. LWA Solutions adında yemek şirketleri için mobil iş çözümleri geliştiren bir şirketin kurucu ve sahibi olan Elayan'ın aynı zamanda Yeni Zelanda'nın salon futbolu milli takımının kalecisi olduğu kaydedildi.

NAMAZ İÇİN İŞ YERİNDEN AYRILDI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Christchruch'te çalışan 34 yaşındaki Pakistanlı Seyid Cihandad Ali de saldırı sonrasında kendisinden haber alınamayan isimler arasında. Ali'nin Pakistan'da yaşayan eşi Amna Ali, yerel basına yaptığı açıklamada, iş arkadaşlarının, Ali'nin öğlen Nur Camisi'nde namaz kılmak üzere iş yerinden ayrıldığını, saldırıdan sonra kendisine ulaşılamadığını aktardıklarını ifade etti.

ACI KAYIPLAR YAŞANIYOR

1997 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yeni Zelanda'ya göç eden Hazım Umari ve Cenna Azad çifti, Newshub'a yaptıkları açıklamada, oğulları Hüseyin'den perşembe akşamından bu yana haber alamadıklarını ve terör saldırısında hayatını kaybettiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. Umari'nin turizm sektöründe çalıştığı kaydedildi. Mısır göçmeni 37 yaşındaki Usame Adnan'ın da kayıplar arasında olduğu kaydedildi. Züheyr Derviş, yerel televizyon TVNZ'ye yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki ağabeyi Kemal Derviş'te haber alamadıkları belirtti.

DOKTORASINI BİLE YAPMIŞTI

Canturbury Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Harun Mahmud'un da kayıplar arasında olduğu bildirildi. Pakistan'da finans alanında eğitim alan Mahmud, doktorasını Yeni Zelanda'da Lincon Üniversitesi'nde işletme alanında yapmıştı.