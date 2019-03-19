Norveç'in başkenti Oslo'nun doğusunda bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda bir öğrencinin, okuldaki bir öğretmeni ve 3 personeli yaraladığı açıklandı. Yaralıların durumun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olayın nedeni bilinmezken, genç saldırganın okulun içinde yakalandığı aktarıldı.
Oslo Polis Departmanı'ndan Sven Christian Lie, olay ile alakalı soruşturma başlatıldığını söyledi.
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