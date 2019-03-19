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  • 19.03.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 14:06

'te bir okula düzenlendi! 4 yaralı

'in başkenti Oslo'da bulunan bir okula düzenlendi. Saldırıyı okulda bulunan bir öğrencinin yaptığı ve biri öğretmen olmak üzere toplam 4 kişiyi yaraladığı bilgisi verildi.

Norveç'te okula saldırı! Yaralılar var

'in başkenti Oslo'nun doğusunda bir okula düzenlendi. Saldırıda bir öğrencinin, okuldaki bir öğretmeni ve 3 personeli yaraladığı açıklandı. Yaralıların durumun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın nedeni bilinmezken, genç saldırganın okulun içinde yakalandığı aktarıldı.

Oslo Polis Departmanı'ndan Sven Christian Lie, olay ile alakalı soruşturma başlatıldığını söyledi.

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