İngiltere'nin başkenti Londra'da bir imamın, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ardından İslamofobik saldırıların hedefi olduğu, bu durumun nefret suçlarının kentte arttığının işareti olarak görüldüğü belirtildi.

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Mahmud, önce otobüste bir yolcunun hakaretinin, daha sonra da bir bisikletlinin tükürüğünün hedefi oldu.

Gazeteye konuşan Mahmud, ülkede diyaloğun teşviki amacıyla Regent Park Camisi'nde yapılan bir toplantının ardından eve dönerken otobüse bindiğini belirterek, "orta yaşlı beyaz bir adamın kendisine 'aşağılık' dediğini ve küfür ettiğini" söyledi.

Otobüsteki beyaz bir kadının İslamofobik saldırıya karşı kendini desteklediğini kaydeden Mahmud, bunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Otobüsten indikten sonra da bir bisikletlinin kendisine tükürdüğünü söyleyen İmam, "Peşinden gittim ama kaçtı. Olaydan (Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) ve bu hafta yaşadıklarımızın ardından, böylesine düşüncesiz bir nefret ve İslamofobiyi görmekten dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Finsbury Park Camisi yakınlarında 2017'de düzenlenen ve bir kişinin öldüğü kamyonetli saldırı sonrası cemaati sakinleştirdiği için "kahraman" ilan edilen İmam, Yeni Zelanda ziyaretinin ardından polise şikayette bulunacağını söyledi.

LONDRA'DA İSLAMOFOBİK SALDIRILAR ARTIYOR

Londra'da cuma namazı sırasında iki aşırı sağcının cemaatten bir kişiye çekiçle saldırması ve ertesi gün de aşırı sağcı bir kişinin 19 yaşındaki bir genci bıçaklaması gibi olaylara dikkati çeken gazete, imamın da maruz kaldığı saldırıların nefret suçlarının Londra'da arttığının bir işareti olduğunu yazdı.

"MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRET, KÜFÜRDÜR"

Öte yandan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Regent Park Camisi'nde yaptığı konuşmada, "tehdit altında olduğunu hisseden İngiliz Müslümanlara sesleniyorum. Sizinleyiz." dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının "canavarca" olduğunu ve faillerinin "İslam karşıtı bir savaş çıkartmak" istediğini kaydeden Welby, "Müslümanlara karşı nefret, Hz. İsa'nın reddi ve ona karşı küfürdür. Hristiyan dilini ve tarihini nefretten yana kullananlar küfre giriyor." şeklinde konuştu.