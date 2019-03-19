Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı, insanlığı utandırdı. Avustralya vatandaşı İslamofobik terörist Brenton Tarrant, El Nur ve Linwood camisine saldırdı. 50 Müslüman şehadete ulaştı. Irkçı terörist gözaltına alınırken, tüm dünya kurbanlara ağladı. Avustralyalı senatör Fraser Anning ise terör saçtı! İslam düşmanı Anning, saldırıyla ilgili Müslümanlar'ı suçladı. Skandal açıklama tepki topladı.

Irkçı senatör kafasına yumurta atan gence tokatla karşılık verdi.Irkçı söylemi protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly , faşist senatörün kafasında yumurta kırdı. Senatöre tek başına kafa tutan Connolly'nin fotoğrafları tişörtlere basıldı. 'Yılın Avustralyalısı' unvanı verilen Connolly için "Kahraman" yorumları yapıldı. Ülkedeki müzisyenler de gence hayat boyu bedava bilet vereceklerini açıkladı. 'Kahraman'ın yargı masrafları için 2 günde 50 bin dolar yardım toplandı. Connolly ise paranın büyük kısmını katliamda ölen şehit yakınlarına bağışladı.



İSTİFASI İÇİN REKOR İMZA

Katliamın nedeni olarak Müslümanlar'ı suçlayan Avustralyalı senatör Anning'e tepki dinmedi. Sosyal medyada Anning'in parlamentodan gönderilmesi talebiyle imza kampanyaları düzenlendi. Toplanan imza sayısı bir milyonu geçti.