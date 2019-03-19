Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği yönündeki skandal ifadeleri büyük tepki çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked yeni bir skandala daha imza attı. Partisinin seçim kampanyasında bir modeli canlandıran Şaked 'faşist' isimli parfümü sıkıyor,ifadelerini kullanıyor.