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  • 19.03.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 12:06

"Filistinli kadınları öldürelim" diyen 'li bakan 'den faşist kampanyası

Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği yönündeki skandal ifadeleri büyük tepki çeken Adalet Bakanı yeni bir skandala daha imza attı. Partisinin kampanyasında bir modeli canlandıran Şaked 'faşist' isimli parfümü sıkıyor, "Yaptıklarıma faşizm diyorlar ama bana demokrasi gibi geldi" ifadelerini kullanıyor.



Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği yönündeki skandal ifadeleri büyük tepki çeken İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked yeni bir skandala daha imza attı. Partisinin seçim kampanyasında bir modeli canlandıran Şaked 'faşist' isimli parfümü sıkıyor, "Yaptıklarıma faşizm diyorlar ama bana demokrasi gibi geldi" ifadelerini kullanıyor.

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