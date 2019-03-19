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  • 20.03.2019 01:59
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 01:59

'da hamile başörtülü kadına saldırı

'nın başkenti 'de bir kişi, hamile başörtülü kadının karnına yumruk attı.

Almanya'da hamile başörtülü kadına saldırı

'nın başkenti 'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hamile başörtülü kadının karnına yumruk attı.

AA'nın haberine göre Berlin polisinin yaptığı açıklamada, 41 ve 47 yaşlarındaki iki kadının, çocuklarıyla Neukölln tren istasyonda yürürlerken köpeğini kendilerine doğru yaklaştıran bir kişiyle münakaşa ettikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin, başörtüleri nedeniyle kadınlara hakaret ettiği, 41 yaşındaki ın karnına yumruk attığı, 47 yaşındaki kadının ise yüzüne atılan yumruktan son anda kaçabildiği aktarıldı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin her ihtimale karşı hamile kadını hastaneye kaldırdığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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