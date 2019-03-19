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Acı hayat

Acı hayat
6 yıl önce 'den kaçıp Yalova'ya yerleşen Mecit Muhammed, 'daki terör saldırısında eniştesi Halit Hacımustafaoğlu (45) ile yeğeni Hamza'yı (16) kaybetti. Terör kurbanı ailenin büyüklerinin 150 yıl önce Kafkaslar'dan Suriye'ye yerleştiği belirlendi.



İç savaş nedeniyle Mecit Yalova'ya, ablası Selva ise ailesiyle önce 'e oradan da Yeni Zelanda'ya geçti. At yetiştiricisi olan Halit ile şampiyonlukları bulunan jokey oğlu, camide düzenlenen terör saldırısında şehadete erdi.


FATİH ULAŞ-TUNA ÇAM

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