6 yıl önce Suriye'den kaçıp Yalova'ya yerleşen Mecit Muhammed, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında eniştesi Halit Hacımustafaoğlu (45) ile yeğeni Hamza'yı (16) kaybetti. Terör kurbanı ailenin büyüklerinin 150 yıl önce Kafkaslar'dan Suriye'ye yerleştiği belirlendi.
İç savaş nedeniyle Mecit Yalova'ya, ablası Selva ise ailesiyle önce Ürdün'e oradan da Yeni Zelanda'ya geçti. At yetiştiricisi olan Halit ile şampiyonlukları bulunan jokey oğlu, camide düzenlenen terör saldırısında şehadete erdi.
FATİH ULAŞ-TUNA ÇAM
İç savaş nedeniyle Mecit Yalova'ya, ablası Selva ise ailesiyle önce Ürdün'e oradan da Yeni Zelanda'ya geçti. At yetiştiricisi olan Halit ile şampiyonlukları bulunan jokey oğlu, camide düzenlenen terör saldırısında şehadete erdi.
FATİH ULAŞ-TUNA ÇAM
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