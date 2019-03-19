737 MAX-8 tipi yolcu uçakları düşen Boeing'e ağır suçlama!

Geçtiğimiz 5 ay içinde 300'den fazla kişinin can verdiği iki kaza yaşayan 737 MAX-8 tipi yolcu uçaklarının üreticisi teknoloji devi ABD'li Boeing firmasına yönelik suçlama okları artıyor. İki korkunç kaza sonrası, 737 MAX-8'lerin bu uçaklarda bulunan MCAS sistemi nedeniyle çakıldığı iddialarıyla karşılaşan Boeing, şimdi de çok daha ciddi bir suçlamayla karşı karşıya.
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