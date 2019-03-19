737 MAX-8 tipi yolcu uçakları düşen Boeing'e ağır suçlama! Endonezya ve Etiyopya’da iki korkunç kazaya yol açan 737 MAX-8 tipi yolcu uçaklarıyla ilgili üretici firma Boeing’e yönelik ciddi suçlamalar var. Teknoloji devinin, Boeing 737 MAX-8’lerin ilk uçuş öncesi güvenlik incelemelerini sadece kendi mühendislerine yaptırdığı iddia ediliyor.

Haberler Dünya Haberleri 737 MAX-8 tipi yolcu uçakları düşen Boeing'e ağır suçlama!