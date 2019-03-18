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  • 18.03.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 20:06

Başkanı, ülkeyi vuran ve tayfunun bilançosunu açıkladı

Başkanı, ülkeyi vuran ve tayfunun bin kişinin ölümüne neden olabileceğini söyledi.

Şok bilanço: Ölü sayısı bin olabilir!

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan ve tropikal Idai hortumu nedeniyle ölenlerin sayısı bine çıkabilir. Şimdiye kadar 84 kişinin cesedini bulduklarını ifade eden Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, bu açıklamayı yaptı.

Bölgedeki yüzlerce ev çöktü. Yollar ve köprüler zarar gördü. Çok sayıda kişi de kayboldu.

Kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişi etkilendi. Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.

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