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  • 18.03.2019 08:32
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 08:32

Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Devlet Başkanı kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Maduro talimatı verdi: Hazır olun!

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan 'da ABD destekli muhalefetin 2 aydan fazla süredir rahat nefes aldırmadığı Devlet Başkanı Maduro, kabinesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Maduro'nun tüm bakanlardan görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istediği bilgisini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez duyurdu.

Rodriguez, sosyal medya paylaşımında, "Devlet Başkanı Maduro bütün kabineye köklü bir yeniden yapılandırma gereği görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istedi." ifadelerini kullandı.

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