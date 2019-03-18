Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilen Yeni Zelanda'da, 15 Mart'ta, cuma namazı sırasında 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın (28) Avustralya'daki ailesi hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi. Avustralya basınının peşine düştüğü aile, çok üzgün olduklarını söylerken, Tarrant'ın annesi ve kız kardeşinin polis korumasına alındığı belirtildi.



"ŞOKE OLDUK, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Avustralya basınına dayandırdığı haberde cani Tarrant'ın Tarrant'ın 81 yaşındaki anneannesi Marie Fitzgerald, saldırıları ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. "Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor" diyen Fitzgerald, gözyaşları içinde, "Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz. Eve gidip sadece saklanmak istiyoruz" diyerek özür diledi.

"OLAYI SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Saldırganın 94 yaşındaki babaannesi Joyce Tarrant ise torunu Tarrant için, 'kendilerini yılda iki kez ziyaret eden iyi bir çocuk' olarak tanıdıklarını anlatıp, ailenin katliamı sindirmeye çalıştığını söyledi.

ANNESİ KATLİAMI DERS VERİRKEN ÖĞRENDİ

Avustralya basını, Tarrant'ın öğretmen olan annesi Sharon'ın haberi, İngilizce dersinin ortasında okul müdüründen aldığını, anne ile kardeşi Lauren'in polis tarafından özel olarak korunduğunu da yazdı.

TÜRKİYE'DEN SONRA İSRAİL'E GİTMİŞ

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye İslam düşmanı terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İsrail'i ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail 13 özel televizyon kanalının yayınladığı habere göre, Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren Tarrant, Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016'da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail'de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant'ın, buraya Türkiye'den geldiği ifade edildi.

Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi.