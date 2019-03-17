Tekerlekli sandalyedeki kocasını korumaya çalışırken şehit oldu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında diğerkamlıkları ve hayırseverlikleri tanınan kişiler ve Müslüman toplumu liderleri bulunuyor.
Nur ve Linewood camilerine düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının kurbanlarının hikayeleri yürekleri burkuyor.
Yerel basındaki haberlere göre, terör saldırısında hayatını kaybedenler ve henüz haber alınamayanlar arasında 2 kahraman kadın, göç ettiği ülkeye hizmetleri geçmiş bir doktor ve bir Müslüman toplumu lideri de yer alıyor.
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