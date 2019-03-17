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  • 17.03.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 12:33

Son dakika: Yeni Zelanda'da şüpheli paket alarmı! Dunedin Havaalanı uçuşlara kapatıldı

Son dakika haberine göre Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanı şüpheli bir paket nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

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