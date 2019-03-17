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'in öfkesi dinmedi! yangın yeri...

’da hükümeti eden , sokaklarını ateşe verdi. Polisle çatışan göstericiler mağazaları yağmalayıp vitrin camlarını yere indirdi.

Sarı öfke
'da 'in öfkesi dinmedi. 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarını için başlayan ancak kısa süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestolar, şiddetlendi. Eylemler dün de devam etti. Sarı Yelekliler, başkent 'i adeta savaş alanına çevirdi.



Polisle çatışan göstericiler, ünlü Şanzelize caddesi üzerinde bulunan araçları ateşe verdi. Bununla da yetinmeyen Sarı Yelekliler, kafeleri ve mağazaları yağmalayıp, vitrin camlarını yere indirdi. Fransa polisi ise göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ünlü Zafer Takı civarında göstericilere orantısız güç kullanan polis, bazı göstericileri ise kanlar içinde bırakıncaya kadar tekmeledi.



Gösterilerde 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı belirlendi.

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