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İngilizler'in kavgası büyüyor

İngilizler'in Brexit kavgası büyüyor
İngiliz parlamenterler yılan hikayesine dönen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının () ertelenmesini istedi. Mevcut Brexit tarihi olan 29 Mart yerine 'den hangi tarihe kadar erteleme talep edileceğiyle ilgili şiddetli tartışmalar yaşanıyor, İngiliz halkı da, BREXIT konusunda kararlı olan 'in istifasını istiyor.

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