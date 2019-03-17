Pakistan ordusu, Hindistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın 150 metre sınır ihlali yaptığını belirtti. Gafur, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Rakhchikri bölgesinde düşürülen İHA'nın casusluk amacıyla kullanıldığını ve bundan sonra da tüm bu ataklara aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
- Dünya
- 17.03.2019
- Gazete
Casus İHA vuruldu
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