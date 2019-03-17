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Casus İHA vuruldu

Casus İHA vuruldu
Pakistan su, 'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. ordu sözcüsü Asıf , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın 150 metre sınır ihlali yaptığını belirtti. Gafur, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Rakhchikri bölgesinde düşürülen İHA'nın casusluk amacıyla kullanıldığını ve bundan sonra da tüm bu ataklara aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

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