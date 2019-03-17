İtalya'da gündem yine Bunga Bunga partileri. İtalya eski başbakanın Silvio Berlusconi'nin "Bunga Bunga" olarak bilinen partilerini ifşa eden kilit tanıklardan Fas asıllı model Imane Fadil'in şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Milano Savcılığı, Fadil'in ölümüyle ilgili olarak cinayet şüphesiyle soruşturma açtı. 2011 yılında dönemin başbakanı Berlusconi'nin evinde verdiği partilerden bazılarına katılan Imane Fadil, daha sonra bu partilerin cinsellik içeren detaylarını mahkemede anlatmıştı. Imane Fadil'in "bunga bunga" olarak anılan bu partiler hakkında bir kitap yazmakta olduğu da belirtildi. Fadil, geçen yıl Il Fatto Quotidiano gazetesine verdiği mülakatta Berlusconi'nin evindeki ortamı "onlarca kadının katıldığı bir çeşit tarikat" diye tanımlamıştı. Partiye katılan isimlerin tamamında büyük panik yaşandığı iddia edildi.
Imane Fadil'in yazdığı kitap sonrası, birçok siyasetçinin zor durumda kalacağı iddia ediliyordu.
Imane Fadil'in yazdığı kitap sonrası, birçok siyasetçinin zor durumda kalacağı iddia ediliyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.