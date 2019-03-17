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paniği! eski ı Berlusconi...

eski ı Berlusconi’nin ‘’ partileriyle ilgili kitap yazan , öldürüldü. İtalyan polisi, olayla ilgili soruşturma açtı. Partiye katılanlarda panik başladı...

Bunga Bunga paniği
İtalya'da gündem yine Bunga Bunga partileri. eski ın Silvio Berlusconi'nin "Bunga Bunga" olarak bilinen partilerini ifşa eden kilit tanıklardan Fas asıllı model Imane Fadil'in şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Milano Savcılığı, Fadil'in ölümüyle ilgili olarak cinayet şüphesiyle soruşturma açtı. 2011 yılında dönemin başbakanı Berlusconi'nin evinde verdiği partilerden bazılarına katılan Imane Fadil, daha sonra bu partilerin cinsellik içeren detaylarını mahkemede anlatmıştı. Imane Fadil'in "" olarak anılan bu partiler hakkında bir kitap yazmakta olduğu da belirtildi. Fadil, geçen yıl Il Fatto Quotidiano gazetesine verdiği mülakatta Berlusconi'nin evindeki ortamı "onlarca kadının katıldığı bir çeşit tarikat" diye tanımlamıştı. Partiye katılan isimlerin tamamında büyük panik yaşandığı iddia edildi.



'in yazdığı kitap sonrası, birçok siyasetçinin zor durumda kalacağı iddia ediliyordu.

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