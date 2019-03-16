Yeni Zelanda son dakika saldırgan Brenton Tarrant kimdir, hangi ülke vatandaşıdır? Yeni Zelanda Türkiye saat farkı? Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant, katliam öncesinde kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandı. Saldırgan, manifestosunda ülkemizi hedef aldı. Başkan Erdoğan'ı suikast listesine alan Brenton Tarrant, Erdoğan için "Avrupa'daki en büyük İslami grubun lideri" ifadesini kullandı..

YENİ ZELANDA CAMİ SALDIRGANLARI KİM?

Kendisini Avustralya doğumlu, 28 yaşında beyaz bir erkek olarak tanımlayan canavar, 'To Turks' başlığı altında akılalmaz ifadelere yer verdi: "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında. Ancak Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız, sizi öldüreceğiz ve siz hamamböceklerini topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e gelir, şehirdeki tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopolis tekrar Hristiyan şehri olacak."

Yeni Zelanda saldırganı Tarrant, Anders Breivik'ten ilham almış

Yeni Zelanda'da camiye saldıran kişi aynı zamanda saldırı öncesinde 74 sayfalık da manifesto yayınladığı ortaya çıktı. Tarrant, manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'ten ilham aldığını yazmış...

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den son dakika açıklaması

Canlı yayında basın toplantısı düzenleyen Ardern, "Polisler güvenliğinizi sağlayabilmek için görevlerini yapmaya devam edecekler. Yetkililer ve imamla görüştüm. Yeni Zelanda bir mesaj paylaşmamı bekliyor tabii ki, düşüncelerimiz ve dualarımız bu insanlarla birlikte. Birçokları için burası onların doğum yeri değildi. Bir şekilde, aile kurmak, yaşam kurmak, yaşamak için burayı seçtiler. Biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz, aşırılığın yuvası değiliz. Bu saldırının yapılmış olması bizim hiç terörle bağımız olmaması, her türlü dine, etnik çeşitliğe sahip bir ülkeyiz biz ve bugünün devamında insanlar bizim yardımseverliğimizi, dostluğumuzu, dayanışmamızı görecek.

Bu ideolojiyi sürdürenler bundan sonra nasıl davranacağımızı görecekler. İstihbarat birimlerimizden gelen açıklamalara bakarsanız tehdidin nereden geldiğinin önemi yok, aşırılıklarla mücade halinde olacağız. Daha önce tarihte benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ülkemizin seçilmiş olmasının sebebi, bizim terör karşıtı, dostluk ve her türlü birliğe açık bir ülke olmamızdır. Şu anda kurbanların yaşları gibi bilgileri paylaşamıyoruz sizinle. Her konuda detay paylaşmam mümkün değil. Gözaltına alınmış kişiler var, sorgulanıyorlar. Silahlara nasıl ulaştıklarını bulmaya çalışıyoruz. Halkın polisin yönlendirmelerini takip etmelerini istiyoruz. İnsanlara güven vermek istiyorum. Bölgeye çok fazla güvenlik güçleri geliyor" dedi.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı esnasında yapılan saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü açıkladı.

Morrison, resmi twitter üzerinden hesabından Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Morrison paylaşımında, "Yeni Zelanda Christchurch'teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN: BUGÜN ÜLKEMİZİN EN KARANLIK GÜNLERİNDEN BİRİ...

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' dedi.

Yeni Zelanda saldırganından Başkan Erdoğan ve Türklere alçak tehdit

Yeni Zelanda'nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, acımasız saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı.

İşte yayınlanan Yeni Zelanda manifestosu

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor."Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

Saldırganlar saldırıyı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve saldırı öncesi bir manifesto yayınlamışlar. Yayınladıkları manifestoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türklere küstah tehditler olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan internette yayınladığı manifestosunda Erdoğan'ı "Halkımızın en kadim düşmanı olan Türklerin lideri" olarak anıyor ve öldürülmesinin Avrupa'daki Türk varlığına yönelik büyük zarar vereceğini söyleyerek tehditte bulunuyor.

Terörist Brenton yayımladığı bildiride, "Boğaz'ın doğu tarafında barış içinde yaşayabilirsiniz. Fakat Avrupa topraklarında, Boğaz'ın batısındaki herhangi bir yerde yaşayamazsınız. Sizi öldürür ve topraklarımızdan süreriz. 'Kostantinopolis'e gelecek ve bütün camiler ile minareleri yıkacağız. Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız. İstanbul bir kez daha Hristiyan toprağı olacak." ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Yeni Zelanda'daki iki camiye saldırı) İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." açıklamasında bulundu.

CANLI YAYINLADI

Katliamı gerçekleştiren kişi, olay anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Saldırganın saldırıdan önce bir de açıklama yayınladığı belirtildi. Açıklamada, Türkleri de tehdit ettiği ifade edildi.

Saldırganın yayınladığı yaklaşık 70 sayfalık manifestosunda Türklere yönelik tehditkar açıklamalar da yer alıyor. İşte o sözler;

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya topraklarına geçmeyi denerseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

"ÜLKEDEKİ TÜM CAMİLERİN KAPILARINI KAPATIN"

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.



"SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan yeni açıklamada ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması talimatı verildi.

BİR DÜNYA TEPKİ

DÜNYA liderleri, cami saldırılarını kınadı:

ABD Başkanı Donald Trump: Camilere yönelik saldırı sonrası 49 masum insan şuursuzca öldürüldü. ABD, Yeni Zelanda'nın yanındadır.

İNGİLTERE Kraliçesi Elizabeth: Saldırıdan ötürü derin üzüntü duyuyoruz.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin: Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Suça karışanların hak ettiği

cezayı almasını umuyorum.

AVUSTRALYA Başbakanı Scott Morrison: Dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel: Nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM): Yeni Zelanda'daki saldırı İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırıdır..

YENİ ZELANDA NEREDE?

Yeni Zelanda, veya resmi adıyla Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük (North Island ve South Island) ve birçok küçük adadan oluşur.

Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda'ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor. Ao bulut, şafak, gündüz ya da dünya anlamına, tea beyaz, açık ya da parlak anlamına ve roa uzun anlamına gelmektedir.

Yeni Zelanda meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Devlet başkanı Kraliçe II. Elizabeth. Başbakanı ise Bill English'dir.

2006 sayımına göre Yeni Zelanda'da 4.027.947 kişi yaşıyor. Ülke nüfunusunun çoğunluğunu Avrupa kökenliler oluşturmaktadır. Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler ise nüfusun %14,9'unu oluşturmaktadır.

Yeni Zelanda halkı kendilerine Yeni Zelanda'da yaşayan uçamayan bir ulusal kuş olan Kivi diyorlar. Kuzey Adası Güney Adası'ndan küçük ancak burada daha çok kişi yaşıyor.

Hristiyanlık ülkede baskın dindir, ancak halkın büyük çoğunluğu seküler yaşam tercih etmektedir. 2006 nüfus sayımına göre halkın %55,6'sı kendisini Hristiyan olarak tanımlamaktadır. Diğer %34,7'si kendilerini herhangi bir dine mensup görmemektedir. Yine nüfus sayımının verilerine göre diğer azınlık dinleri ise Hinduizm, Budizm ve İslam'dır.

Yeni Zelanda'ya ilk kez 1000 yıl önce Polinezyalı Maoriler yerleşmiştir. Maoriler iyi örgütlenmiş, kan bağı ile gelen şefler ve güçlü rahipler tarafından yönetilen bir kabiledir.

Adaya ilk ayak basan beyaz adam, 1642 yılında Hollandalı Abel Tasman olmuştur. Ancak Kaptan James Cook'un 1769 ve 1779'daki gezilerine kadar adalar herhangi bir yönetime bağlı kalmamış ve keşfedilmemiştir. İngiliz göçmenler, 1840 yılında İngiliz hakimiyeti kurulunca adaya yerleşmeye başlamışlardır. Wellington bu tarihten sonra kurulmuştur. Yeni Zelanda'ya 1852 yılında kendi hükümeti tahsis edilmiştir ve sonraki yüzyılda ülke yatırım, iletişim ve tarımsal üretimde hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

Yeni Zelanda adı Hollandalı kartograflar tarafından, Hollanda'da bulunan Zealand adasına ithafen konulmuştur ve ülkenin yerlileri olan Maorilerin kendi dillerinde Aotearoa yani Uzun Beyaz Bulut Ülkesi olarak isimlendirilir. 1769-1779 yılları arasında ülkeyi 4 kez ziyaret eden İngiliz kâşif James Cook tarafından şimdiki ismi New Zealand olarak adlandırılmıştır. Tüm kolonileri arasında en çok Maorilerden çeken İngiliz Kraliyeti, 1840'ta Maori şefleri ile Waitangi anlaşmasını yaparak Yeni Zelanda'yı İmparatorluğu'nun kolonisi olarak ilan etmiştir. 2016 Kasım ayında 7,8 şiddetinde bir depremle karşılaşmış ve hala tsunami tehlikesi altında bulunmaktadır.

Başkenti Wellington olan Yeni Zelanda kar kaplı dağ manzaraları ile bilinen bir ülkedir. En büyük ve en kozmopolit şehri Auckland'dır. Sinema da Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi ile 200.000.000$ ek gelir kazanmış ve bunu Peter Jackson'ın yönettiği bu üçlemenin sahibi olan Warner Bros.'un ve New Line Cinema'nın şirketleri ile bağlantılı olup Winut Films Productions katkısı bulunan bu film üçlemesi birden çok ödül sahibidir. Almanya, ABD ve Yeni Zelanda'da çekilmiştir.

Yeni Zelanda'nın Güney Yarımküre'de veya ekvatorun güneyinde olması, mevsimlerin kuzey yarım küredekilerin tam tersi olması anlamına gelir. Yazın en sıcak ayları Ocak ve Şubat olup en soğuk aylar Haziran ve Temmuzdur.

Genellikle ılıman bir iklime sahip olup, ülkenin kuzey kesimleri subtropikal iklimin etkisi altındadır. Kışın, Güney Ada'nın (South Island) iç kesimleri -10 dereceye kadar inerken, Okyanus kıyıları daha yumuşak ve yağışlı bir iklime sahiptir. Yazları 20-33 dereceler arasında olup oldukça da güneşlidir.

Transparency International 2013 Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde, Danimarka ile birlikte 100 üzerinden 91 puanla birinci sırada yer aldı (0 puan = yüksek yolsuzluk, 100 puan = temiz).The Legatum Institute 2016 Dünya refah duzeyi araştırması sonucuna göre Yeni Zelanda Dünyada refah düzeyi en yüksek ülke olarak 1. sırada yer almıştır.

CHRİSTCHURCH NEREDE?

Christchurch; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bir şehirdir. 363.200 kişilik nüfusuyla, Güney Adasının en büyük şehri durumundaki Christchurch, hem görünüşüyle hem de atmosferiyle tam bir İngiliz kentine benzemektedir.