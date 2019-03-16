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  • 16.03.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 13:56

Engel olmaya çalıştı, katliamda defalarca kurşunlandı!

'da gerçekleşen katliamda 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de hayatını kaybettiği sırada, teröriste engel olmaya çalışırken defalarca kurşunlara hedef olan Pakistanlı , hastanede verdiği yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atlayarak büyük bir kahramanlığa imza attı.

Engel olmaya çalıştı, katliamda defalarca kurşunlandı!

'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Defalarca kurşunlara hedef olan Pakistanlı hastanede yaşamını kaybetti. İngiliz gazetesi ise Naeem Rashid için "kahraman" ifadesini kullandı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNE ATLADI

Hayatı kaybeden isimlerden biri olan Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atladı ve etkisiz hale getirmeye çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmanın ardından vurulan ve ciddi şekilde yaralanan Rashid'in, hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi geniş yer ayırdı

İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için "kahraman" ifadesini kullandı.

Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashidin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

Bir çok ülke basını da Naeem Rashid'i haberlerinde "kahraman" olarak anarak, yaşanan olayın detaylarına yer verdi.

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