Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Defalarca kurşunlara hedef olan Pakistanlı Naeem Rashid hastanede yaşamını kaybetti. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Naeem Rashid için "kahraman" ifadesini kullandı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNE ATLADI

Hayatı kaybeden isimlerden biri olan Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atladı ve etkisiz hale getirmeye çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan boğuşmanın ardından vurulan ve ciddi şekilde yaralanan Rashid'in, hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi geniş yer ayırdı

İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için "kahraman" ifadesini kullandı.

Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashidin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

Bir çok ülke basını da Naeem Rashid'i haberlerinde "kahraman" olarak anarak, yaşanan olayın detaylarına yer verdi.