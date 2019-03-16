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  • 17.03.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 07:41

'da : 50 kişi hayatını kaybetti

'nın Papua eyaletinde meydana gelen de, 50 kişinin öldüğü bildirildi. Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında lar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

O ülkede sel! Ölü sayısı artıyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, eyaletin başkenti Jayapura'da dünden bu yana etkili olan ların neden olduğu de, 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Selde, 59 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, yaralıların tamamının hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde, henüz ulaşılamayan yerlerin olması dolayısıyla can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, tahliye edilen afetzedelere yardım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı 'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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