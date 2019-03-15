Ürdünlü Wassem, Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısında yaralanmış, saldırı sonrası video yayınlayarak kendisi ve çocukları için dua istemişti.
ACI HABER GELDİ
Gelen son bilgilere göre hain saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Wassem ile vücuduna 3 kurşun isabet eden kızı şehit oldular.
OLAY
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
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