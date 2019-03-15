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  • 15.03.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 23:06

'daki terör saldırısında yaralanan ve kızı şehit oldu

'daki hain terör saldırısında yaralandıktan sonra video yayınlayarak kendi ve çocukları için dua isteyen ve kızı şehit oldu.


, 'daki hain terör saldırısında yaralanmış, saldırı sonrası video yayınlayarak kendisi ve çocukları için dua istemişti.

ACI HABER GELDİ
Gelen son bilgilere göre hain saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Wassem ile vücuduna 3 kurşun isabet eden kızı şehit oldular.



OLAY
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

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