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  • 16.03.2019 03:22
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 03:22

'daki terör saldırısında flaş gelişme

Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı biri vatandaşı, üç kişinin tutuklandığını bildirdi. Öte yandan , Christchurch Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Gözaltı sonrası Tarrant ilk kez görüntülendi.

Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi

Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, 'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden ve düzensiz aralıklarla Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya vatandaşı zanlının, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti.

Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.

Saldırıdan etkilenen yabancılar arasında Türk, , Suudi Arabistan, , Bangladeş ve vatandaşlarının yer aldığı bilgisini paylaşan Ardern, toplantıdan sonra Christchurch'ü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

SALDIRI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
49 kişinin ölümüne neden olan terörist saldırı sonrası görüntülendi. Reuters'ın geçtiği fotoğrafta terörist Tarrant'ın yaptığı işaret dikkat çekti.

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