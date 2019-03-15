Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ilk büyük tepkiyi Türkiye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katliama sert tepki gösterdi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Christchurch'te camilere yönelik korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyorum." açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO, ortak değerlerimizi ve açık toplumlarımızı korumak için dostumuz ve ortağımız Yeni Zelanda ile dayanışma içindededir." ifadesini kullandı.

PAKİSTAN'DAN TEPKİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Han, mesajında "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı bizim her zaman söylemeye çalıştığımız 'Terörün dini yoktur' söylemimizin bir kanıtıdır. Dualarımız saldırının kurbanları ve yakınlarıyla. Ben bu saldırının sorumlusu olarak 11 Eylül sonrası ortaya çıkan İslamofobiyi suçlarken, bir Müslümanın yaptığı saldırının ardından 1,3 milyar Müslüman toplu bir şekilde suçlanıyor. Bu, Müslümanların siyasi mücadelelerini kötü göstermek için yapılan kasıtlı bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.

BAHREYN'DEN KINAMA

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Yeni Zelanda ve halkıyla birlikte duruyoruz. Masum şehitleri huzur içinde yatsın" dedi.

PUTİN YENİ ZELANDA'DA 2 CAMİDEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı ile ilgili, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor." dedi.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısı ile ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Putin, mesajında, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya adına ölenlerin yakınlarına ve akrabalarına başsağlığı dileyen Putin, yaralıların da bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunduğunu kaydetti.