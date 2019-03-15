Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce dinlediği Sırp müziği dikkat çekti.
Yeni Zelanda'da Christchurch kasabasında iki camiye yönelik silahlı saldırıda şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
"DİKKAT EDİN TÜRKLER"
Katil Brenton Tarrant'ın saldırıya giderken dinlediği Sırp müziği; "Watch out ustase and Turks (Dikkat edin Ustaşalar ve Türkler)" dikkat çekiyor.
Ustaşa, Hırvat çetelerine verilen isim.
Şarkıda Türklere yönelik tehditler yer alırken, "Bosna Kasabı" olarak bilinen, Bosnalı Sırpların liderliğini yapmış Karadzic'e övgüler diziliyor.
ŞARKIDA BAHSİ GEÇEN ADAM, 8 BİN MÜSLÜMAN KATLETTİ
Karadzic, Bosna Hersek'te 8 bin Müslüman'ı katletmiş ve Srebrenica'da soykırım suçu işlemişti.
İşte Yeni Zelanda'da camiye saldıran saldırganın dinlediği sırp şarkısının sözleri:
"Bihac'tan Petrovac köyüne
Petrovac köyü
Tüm Sırp toprakları saldırıya uğradı
Topraklar saldırıya uğradı
Karadzic Sırplara liderlik ediyor
Sırplara liderlik ediyor
Herkes bunu görmeli
Onlar kimseden korkmuyor
Kimseden korkmuyor
Hırvat Ustaşeler uyanıyor
Hırvat Ustaşalar
Topraklarımıza dokunamazsınız
Topraklarımıza
Karadzic Sırplara liderlik ediyor
Sırplara liderlik ediyor
Herkes bunu görmeli
Onlar kimseden korkmuyor
Kimseden korkmuyor
Krajina'dan kurtlar geliyor
Kurtlar geliyor
Dikkat edin Türkler ve Ustaşalar
Türkler ve Ustaşalar
Karadzic Sırplara liderlik ediyor
Sırplara liderlik ediyor
Onlar kimseden korkmuyor
Kimseden korkmuyor
Savunmadaki Sırp halkı
Savunmada Sırp halkı
Aziz özgürlüğümüz için savaşıyoruz
İnandığımız özgürlüğümüz
Karadzic Sırplara liderlik ediyor
Sırplara liderlik ediyor
Herkes bunu görmeli
Onlar kimseden korkmuyor
Herkes bunu görmeli
Onlar kimseden korkmuyor"
KULLANDIĞI SİLAHTA "TÜRK YİYİCİ" YAZIYOR
Saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde "Türk Yiyici", Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan "Tanrı bunu istedi" yazıları da dikkat çekmişti.
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