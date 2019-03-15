Türk düşmanı olduğu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkan vahşi saldırgan, camiye saldırmadan önce 74 sayfalık manifesto yayınladı.





TÜRK DÜŞMANLIĞINI ORTAYA KOYDU

Katliamcı, manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."

Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.





Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"





BİR VAHŞİDEN İLHAM ALDI

Saldırganlardan biri, İskoç bir aileden gelen, Avustralya'da doğan 28 yaşındaki Brenton Tarrant. 5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor. Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın, katliam öncesinde Twitter hesabından bir manifesto yayınlamış.

Tarrant, manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'ten ilham aldığını yazmış.





​ANDERS BREİVİK

Norveç'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası tanık olduğu en büyük katliamın üzerinden altı yıl geçti. 22 Temmuz 2011 yılında Utoya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampını basarak çoğu 18 yaş altındaki 69 kişiyi otomatik silahla tarayarak öldüren Anders Behring Breivik, eş zamanlı olarak başkent Oslo'da bir devlet binasının önüne koyduğu düzenekle de sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.







PLAN TARİHİ 2009

Breivik, manifestosunda, onu saldırılara götüren şiddetin felsefesini, bomba yapımını ve planlama safhasını anlattı. "Sonbahar 2009" başlığının altında düştüğü not, saldırıyı o tarihten beri planladığını ortaya koydu. Saldırıda kullanmak üzere gübre almak için bir madencilik ve tarım şirketi kurduğunu söyleyen Breivik, tutuklanması durumunda işadamı olduğunu iddia edeceğini yazdı. "Kendimi korumak için böyle bir yolu seçtim" diye de ekledi. Norveçli saldırgan, "Batı Avrupa'nın İslamlaşması ve İslami kolonileşme" ve "Marksist/ çokkültürlülüğün yükselişi" gibi ifadelerle saldırganlığını dile getirdi. Manifestoya "Andrew Berwick, Adaletsever Şövalyelerin Komutanı" olarak imza atan saldırgan, bir bölümde, Norveçli olduğunu ve gerçek adının Anders Behring Breivik olduğunu açıkladı.