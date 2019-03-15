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  • 16.03.2019 04:01
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 04:02

Trump'tan dikkat çeken '' açıklaması! O kelimeyi kullanmadı

ABD Başkanı , 'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın saldırıyı "Berbat, berbat bir şey" sözleriyle tanımlarken "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti. Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında Trump, "Müslüman" kelimesini kullanmamış, taziyede bulunmuştu.

Trump, 'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine 'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yaptı.

Saldırının "beyaz ırkçılık" söyleminin artışıyla ilgisinin olup olmadığıyla alakalı soruya Trump, "Bence hayır, çok ciddi sorunları olan küçük bir grup olduğunu düşünüyorum. Eğer Yeni Zelanda'da olanlara bakarsanız, muhtemelen durum budur. Konu hakkında henüz çok şey bilmiyorum." yanıtını verdi.

Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump, "Berbat bir hareket" demekle yetindi.

TERÖR YOK
Trump'ın saldırıyı "Berbat, berbat bir şey" sözleriyle tanımlarken "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti. Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında Trump, "Müslüman" kelimesini kullanmamış, taziyede bulunmuştu.

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