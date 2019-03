Bugün Yeni Zelanda'da utanç verici bir katliama imza atıldı. Brenton Taggart adındaki terörist 49 müslümanı camide haince şehit etti. Dünyanın en gelişmiş istihbarat örgütü Five Eyes içinde yer alan Yeni Zelanda ise bu katliamı engelleyemedi. Beş Göz (Five Eyes) dünyanın en önemli istihbarat ittifakı olarak kabul edilmektedir. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın her zaman gurur duydukları öve öve bitiremedikleri Five Eyes isimli istihbarat birlikteliğinin bu saldırıyı engelleyememesi akıllara bazı soru işaretlerini getirdi.

ABD, Five Eyes sayesinde Avustralya'nın en ücra köşesinde Facebook üzerinden DEAŞ propagandası yapan birini eliyle koymuş gibi bulurken Yeni Zelanda'nın en çok kullanılan forum sitelerinde, Facebook ve Twitter'da bu saldırıyı açıkça anlatan Tarrant nasıl oldu da MI6, CIA, CSIS, ASIS ve GCSB'nin radarına takılmadı?

İşte, Yeni Zelanda terör saldırılarının akıllara getirdiği sorular ve hatırlattıkları...

TERÖRİST SALDIRI ÖNCESİ FORUMLARDA CİRİT ATIYOR

"Evet millet. Artık gevezelik yapmayı bırakıp gerçekten bir şeyler yapmanın zamanı geldi. İşgalcilere karşı bir saldırı gerçekleştireceğim ve bunu Facebook üzerinden canlı yayınlayacağım.

Yazılarım ve fikirlerimden oluşan bazı dosyaların linkini veriyorum. Siz de üzerinize düşeni yapın ve bunları mümkün olduğunca çok paylaşılmasını sağlayın.

Geri dönemezsem hoşçakalın, Valhalla'da görüşmek üzere…"

TERÖRİST BU MESAJLARDAN SONRA MÜSLÜMANLARI ŞEHİT ETTİ

28 yaşındaki Brenton Tarrant, Perşembe akşam saat 20.28'te 8ch.net isimli foruma bu mesajı paylaştıktan 17 saat sonra Cuma namazı esnasında el Nur Camii'ne girerek soğukkanlı ve planlı bir şekilde onlarca Müslümanı şehit etti.

Yeni Zelanda'da bir tabura yetecek kadar silah edinmiş ve yıllardır yabancılara, Müslümanlara karşı nefret suçlarını kusmuş, askeri eğitimi aratmayacak derecede fiziksel şekilde kendisini geliştirmiş ve bir çok silahı, bombayı kullanmayı öğrenmiş bir adamdan söz ediyoruz.

Daha ilk andan itibaren Tarrant'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ise Batı medyasında yer almaya başladı. Bu saldırı ve beraberinde yaşananlar akıllara bazı olayları ve soruları getirdi.

FIVE EYES NEDİR?

CİA ve NSA eski çalışanı Snowden, Beş Göz'ü "kendi ülkelerinde bilinenen, yazılmış kanunlara uymayan " milletler üstü" istihbarat organizasyonu olarak tarif etmiş...

Haziran 2010'da, UKUSA Anlaşması'nın tam metni İngiliz ve Amerikan hükümetleri tarafından yayınlandı ve ilk defa resmi olarak kabul edildi.

Bu ittifak, İngiltere ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemindekarşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi için daha güçlü bir işbirliğinin temelini oluşturmaya yardımcı oldu. Başka bir deyişle, anlaşma, İngiltere ve Birleşik Devletler arasındaki "Özel İlişkiyi" pekiştirdi.

Soğuk Savaş döneminde İngiltere için işbirliği çok önemliydi.İngiltere için, Kuzey Atlantik ve Kuzey Denizi, Amerika Birleşik Devletleri için Sovyet denizaltılarının balistik füzelerle izlenmesi için tamamlayıcı istihbarat sağlamada beş gözün rolü vardı.

Britanya'nın istihbarat sinyalleri, özellikle de Orta Doğu'daki imparatorluğunun bir parçası olan bölgelerdeki köklü İngiliz dinleme görevlerine dayanıyordu.

Az sayıda belge kamuya açıktır, ancak resmi olarak gerçekleştirilenler ile anlaşmanın temel boyutunu bilmek mümkündür.

1946 tarihli anlaşmaya göre, "taraflar, dış iletişim ile ilgiliolarak aşağıdaki işlemlerin değişimini kabul ederler: veri trafiği toplanması, iletişim belgelerinin ve ekipmanlarının alınması,trafik analizi, kripto analiz, şifre çözme, çeviri, satın alma,iletişim örgütleri, uygulamaları, prosedürleri ve ekipmanları ileilgili bilgiler. Bu, anlaşmanın ve amaçlarının ilk kapsamını gösteriyor...

Ayrıca, ittifakın her bir üyesinin dünyanın belirli bölgeleri üzerinde istihbarat toplanması ve analizinden sorumlu olduğu bilinmektedir.

İngiltere, Avrupa, Batı Rusya, Orta Doğu ve Hong Kong'u izliyor.Bu arada ABD, Ortadoğu, Çin, Rusya, Afrika ve Karayipler'i deyönetiyor. Avustralya Güney Pasifik ve Güneydoğu Asya'yı izliyor,Güney ve Doğu Asya ise Yeni Zelanda'nın sorumluluğunda. Kanada,Rusya ve Çin'in iç kısımlarını ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerini izler. Üyeler çoğunlukla birlikte çalışırlar ve "nihaiürün" genellikle üyelerinden birden fazlasının bir sonucudur; Birbirlerine yardım etmek bu anlaşmanın önemli bir parçasıdır.

Beş Göz'ün şu an etki ettiği alanlar...

Stratejik deniz alanlarından geçen taşımacılık trafiğinden balistik füze testlerine, yabancı uydu dağıtımları ve ilgili askeri faaliyetlerini kapsayan havacılık alanını ve deniz alanı gibi birçok yerde etkisi var...

"Sorunlu rejimler" tarafından ortaya çıkarılan terör örgütlerive silah anlaşmaları da Beş Göz'ün kapsamındadır; Bu ikisi,özellikle, tüm beş üye için endişe kaynağıdır ve aralarındaki istihbarat işbirliğinin, hükümetlerini en yeni bilgilerle günceltutması esastır. Bu, politika oluşturma sürecine yardımcı olur,çünkü ittifak tarafından toplanan ve analiz edilen veriler, aynızamanda hükümetin günlük temeli için de hayati öneme sahip olabilir; Özellikle, bu günlük çabalar olası terör kaynaklarının vediğer geleneksel olmayan tehditlerin izlenmesi ve tanımlanmasından oluşmaktadır.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenliklerine karşı aynı tehditleri paylaştıklarından geleneksel olsun ya da olmasınlar ortak ilkeleri paylaşırlar...

Tüm bu özellikler çabalarını birleştirir ve Beş Göz'e vazgeçilmez olan karşılıklı güveni teşvik eder. Karşılıklı güven bağlamında, beş ortak birbirini hedeflemiyor gibi görünmektedir...Buna rağmen birbirlerinin casusluğunun gerçekleşmemesini sağlamanın hiçbir yolu da yoktur.

Buna ek olarak, Beş Göz, çeşitli "Üçüncü Taraf" ülkeleriyle birlikte çalışmaktadır, Danimarka, Fransa, Norveç ve Hollanda ileişbirliği "Dokuz Gözler" adını alır ve daha önce var olan "On Dört Göz" vardır. Dokuz Gözler artı Belçika, Almanya, İtalya, İspanya veİsveç. Ancak, On Dört Göz'ün resmi adı SIGINT Eski kıta Avrupa'sı(SSEUR) olup, asıl amacı üyeleri arasında askeri sinyallerin değişimini koordine etmektir.

Ayrıca, bahsi geçen birçok ülkenin, özellikle tarafların güvenlik hizmetlerinin başkanlarını bir araya getiren NATO Özel Komitesi aracılığıyla başka istihbarat işbirliği bağlantılarına sahip olduğunu belirtmek gerekir.

Dolayısıyla, 70 yıldan uzun bir süre sonra, Beş Göz, yaygın olarak "altın standart" olan istihbarat ittifakları olarak kabul edilir. Kapsamı yeni teknolojiler ve bu yeni teknolojilerden kaynaklanan ve gelişen güvenlik kaygıları ile büyüyor, bu yüzden Gözler dijital dünyanın göz ardı edilemeyeceğini akılda tutuyor;İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalifleri de, siber saldırıların sayısının arttığını kabul ediyor.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya veYeni Zelanda'dan gelen hizmetleri birleştirerek, istihbarat potansiyelinin neredeyse sınırsız olduğunu gösteriyor..

Sonuç olarak, Beş Göz, "İngilizce Konuşan Dünya" vatandaşlarını daha güvende tutmak ve üyeler arasında güven ve güvene dayanan on yıllar süren ilişkilerin sonucu olan vazgeçilmez bir oluşumdur.