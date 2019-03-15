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  • 16.03.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 06:56

'den ve 'e nükleer gözdağı

Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), taşıyan B-52H tipi uçağın Güney Denizi'nde rutin tatbikat uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Öte yandan Rus basınındaki iddialara göre başka bir B-52H de sınırlarına yaklaştı. ABD Bugün Çin ve Rusya'ya karşı 'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırladığını da duyurmuştu.

ABD'den kriz çıkaracak çifte hamle

INDOPACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerine bağlı Guam Adası'nda konuşlu, taşıyan B-52H tipi uçağın Güney Denizi'nde rutin tatbikat uçuşu yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "ABD uçakları, müttefiklerimize destek vermek, açık ve serbest bir Hint-Pasifik için düzenli olarak Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor." ifadesi yer aldı.

RUSYA SINIRINA DA YAKLAŞTI İDDİASI
Öte yandan Rus basınındaki iddialara göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı, Baltık bölgesinde sınırlarına yaklaştı.

Geçen hafta da yine ABD'ye ait bir B-52 bombardıman uçağı Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile aynı bölgede tatbikat yapmıştı.

ABD, Çin'in petrol kaynakları bakımından zengin Spartly ve Parcel adaları dahil Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki birçok ada üzerinde egemenlik iddia etmesine karşı çıkıyor.

Çin ise ABD'nin bu bölgelerde nükleer bombardıman uçakları ve savaş gemileri ile faaliyet göstermesini provokasyon olarak niteliyor.

YENİ BUZUL HAMLESİ
ABD (), Çin ve Rusya'ya karşı 'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırlıyor.

Kongre'ye, talebi üzerine Pentagon ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan strateji belgesi haziranda sunulacak.

ABD'nin bu adımı, buzulların erimesiyle özellikle Rusya ve Çin'in 'nde yeni ticari deniz rotası kurma çabaları sonrasında geldi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, söz konusu strateji hazırlığını teyit ederek, Pentagon'un bu adımla ABD topraklarını ve bölgedeki menfaatlerini korumayı hedeflediğini söyledi.

Belgenin geçen yıl yayımlanan Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nin stratejisiyle örtüştüğünü kaydeden Michael, 2019 savunma bütçesinde de buzullara yönelik savunma stratejisinin güncellenmesinin talep edildiğini belirtti.
Michael, "Güncellenmiş strateji, Bakanlığın ABD'nin menfaatlerini nasıl koruyacağını ve 'nin öncelikleri çerçevesinde buzul bölgesinin güvenlik ve istikrarına nasıl destek vereceğini ortaya koyacaktır. Bu strateji üzerine çalışıyoruz ve tamamlandığında Kongre'ye sunacağız." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK GÜÇ REKABETİ
Sözcü, buzul bölgelerine ilginin arttığını ve Çin ile Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerinin, ABD'nin buzullardaki savunma stratejisini yenileme girişiminde rol oynayan faktör olduğunu vurguladı.

Geçen yıl yayımlanan ABD Ulusal Savunma Stratejisi, terör tehdidinin artık ABD için öncelik olmadığını, ulusal savunma açısından "büyük güç rekabetinin" daha öncelikli olduğunu ortaya koymuştu.

Çin'in Rusya ile iş birliği içinde buzullar üzerinden Avrupa ve Kanada'ya yeni bir ticari deniz rotası kurma çabası, ABD'de tartışmaya neden olmuştu.
Pentagon, ekimde buzullarda "USS Harry Truman" uçak gemisini yüzdürmüş ve Alaska'daki savaş uçağı sayısını artırmıştı. Bunların yanı sıra ABD ordusunun İzlanda'ya P-8 tipi keşif uçağı konuşlandırmayı planladığı belirtiliyor.

ABD, ilk buzul savunma stratejisini George W. Bush'un başkanlığı döneminde 2000 yılında yayımlamıştı.

İkinci ve üçüncü buzul savunma stratejileri de 'nın başkanlığı döneminde 2013 ve 2016'da yayımlanmıştı.

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