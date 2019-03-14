Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir davette boy gösterdi. Ancak 37 yaşındaki Düşes, 2017 yılında bir başka etkinlikte giydiği Alexander McQueen marka elbisesiyle yeniden boy gösterdi. Middleton'ın dekolteli elbisesini revize ettirmesi dikkat çekti. Ancak elbisenin yeni hali beğenilmedi.
- Dünya
- 14.03.2019
- Gazete
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