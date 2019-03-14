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Tutumlu Middleton

Tutumlu Düşes
Cambridge Düşesi , bir davette boy gösterdi. Ancak 37 yaşındaki Düşes, 2017 yılında bir başka etkinlikte giydiği Alexander McQueen marka elbisesiyle yeniden boy gösterdi. Middleton'ın dekolteli elbisesini revize ettirmesi dikkat çekti. Ancak elbisenin yeni hali beğenilmedi.

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