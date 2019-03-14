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  • 14.03.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 11:59

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.


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