Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.





Ayrıntılar geliyor... Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.Ayrıntılar geliyor... TÜM MANŞETLER