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  • 15.03.2019 06:34
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 07:33

: 'da camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

haberine göre 'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında yapılan saldırı sonrası bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı

polisi, iki camiye birden düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başbakan Jacinda Ardern da düzenlediği basın toplantısında bir kişinin gözaltına alındığını doğrulayarak, 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi. Başbakan Arden, 'Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' diye konuştu.



ChristChurch ilçesindeki okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; askeri kamuflaj giyen saldırgan otomatik tüfekle Al Noor Camii'nde insanlara rastgele ateş açtı.

ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK
Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI
Camiye saldıran şahsın saldırı anını internet üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde otomatik silahla camiye giren şahsın önüne çıkan herkese acımasızca kurşun yağdırdığı görülüyor.

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