Yeni Zelanda polisi, iki camiye birden düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başbakan Jacinda Ardern da düzenlediği basın toplantısında bir kişinin gözaltına alındığını doğrulayarak, 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi. Başbakan Arden, 'Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' diye konuştu.





ChristChurch ilçesindeki okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre; askeri kamuflaj giyen saldırgan otomatik tüfekle Al Noor Camii'nde insanlara rastgele ateş açtı.

ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Camiye saldıran şahsın saldırı anını internet üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde otomatik silahla camiye giren şahsın önüne çıkan herkese acımasızca kurşun yağdırdığı görülüyor.