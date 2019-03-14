ABD'de gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı ve gelecek haftalarda piyasaya çıkacak "Kushner Inc." adlı kitapta, Trump'ın, kızı ve damadı ile ilişkisi hakkında çarpıcı iddialar yer aldı. Trump'ın, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'in Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için Özel Kalem eski Müdürü John Kelly'e talimat verdiği iddiası yazıldı. Kızı ve damadının basın karşısında olumsuz algı oluşturduğunu düşündüğü vurgulandı. Ivanka'yı, New England Patriots'ın kaptanı Tom Brady ile evlendirememiş olmanın pişmanlığını yaşadığı da aktarıldı.
- Dünya
- 14.03.2019
- Gazete
İstenmeyen damat Jared Kushner
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