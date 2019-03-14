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İstenmeyen damat

İstenmeyen damat
ABD'de gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı ve gelecek haftalarda piyasaya çıkacak "Kushner Inc." adlı kitapta, Trump'ın, kızı ve damadı ile ilişkisi hakkında çarpıcı iddialar yer aldı. Trump'ın, kızı Ivanka ve damadı 'in 'dan uzaklaştırılması için eski Müdürü John Kelly'e talimat verdiği iddiası yazıldı. Kızı ve damadının basın karşısında olumsuz algı oluşturduğunu düşündüğü vurgulandı. Ivanka'yı, Patriots'ın kaptanı ile evlendirememiş olmanın pişmanlığını yaşadığı da aktarıldı.

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