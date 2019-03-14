İngiltere parlamentosu, Brexit için ikinci kez referandum yapılması önerisini reddetti. İngiltere parlamentosu, Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti.
İngiltere parlamentosu, Brexit için ikinci kez referandum yapılması önerisini reddetti. İngiltere parlamentosu, Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti.
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