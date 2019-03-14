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  • 14.03.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 20:46

için ikinci kez yapılmasını reddetti

Son dakika... için ikinci kez yapılmasını reddetti.

İngiltere'de AB'den ayrılamama krizi

İngiltere parlamentosu, Brexit için ikinci kez yapılması önerisini reddetti. İngiltere parlamentosu, Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti.

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