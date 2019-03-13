ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
ÖNCE "UÇUŞLARI DURDURMAYACAĞIZ" DEMİŞLERDİ
ABD Federal Havacılık Kurulu ise daha önce yaptığı açıklamada, Amerikalı şirket Boeing'in, 737 MAX tipi uçaklarının herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurmuştu.
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