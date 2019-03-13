Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 13.03.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 21:59

Son dakika: Trump'tan Max kararı!

Başkanı Trump, MAX tipi uçakların seferlerden çekildiğini ve bir müddet kullanılmayacağını açıkladı.

Trump'tan Boeing 737 Max kararı!

Başkanı , ülkedeki tüm Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

ÖNCE "UÇUŞLARI DURDURMAYACAĞIZ" DEMİŞLERDİ
ABD Federal Havacılık Kurulu ise daha önce yaptığı açıklamada, Amerikalı şirket Boeing'in, tipi uçaklarının herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Trump'tan Boeing 737 Max kararı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri