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  • 13.03.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 16:00

'da okul binası çöktü! Yüzlerce kişi altında kaldı

Son dakika haberine göre ’da içerisinde bir eğitim kurumun da olduğu bir binanın çöktüğü ve yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.

'nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokulun olduğu bir binanın çöktüğü ve aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu yüzlerce kişinin çöken binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi. Ülkenin güneybatı bölgesindeki Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye olayda hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinmediklerini aktardı.

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