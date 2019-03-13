İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'İsrail, tüm vatandaşları için bir devlet değildir. İsrail, sadece Yahudiler'in vatanıdır" dedi. Skandal sözler tepki çekti. Ülkenin ünlü mankeni Rotem Sela, "Araplar da insandır, bütün vatandaşların eşit hakkı vardır. İsrail tüm vatandaşların ülkesidir" diyerek Netanyahu'ya tepki gösterdi. Yine İsrailli oyuncu Gal Gadot da Netanyahu'ya şu sözlerle ders verdi: "Bu sağcı-solcu, Arap ya da Yahudi olma meselesi değildir. Komşunu kendin gibi sev."
- Dünya
- 13.03.2019
- Gazete
Netanyahu'nun skandal sözlerine sert tepki
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