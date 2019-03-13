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Netanyahu'nun skandal sözlerine sert tepki

Yeter yahu!
Başbakanı 'nun 'İsrail, tüm vatandaşları için bir devlet değildir. İsrail, sadece Yahudiler'in vatanıdır" dedi. Skandal sözler tepki çekti. Ülkenin ünlü mankeni Rotem Sela, "Araplar da insandır, bütün vatandaşların eşit hakkı vardır. İsrail tüm vatandaşların ülkesidir" diyerek Netanyahu'ya tepki gösterdi. Yine İsrailli oyuncu da Netanyahu'ya şu sözlerle ders verdi: "Bu sağcı-solcu, Arap ya da Yahudi olma meselesi değildir. Komşunu kendin gibi sev."

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