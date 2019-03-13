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yine kaos yarattı

Brexit yine kaos yarattı
İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği () ile vardığı anlaşmasını revize edilmiş halini de 242'ye karşı 391 oyla reddetti. Anlaşma 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti. May, "AB'den anlaşma ile ayrılmaktan yanayım" dedi.

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