Brexit yine kaos yarattı

İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını revize edilmiş halini de 242'ye karşı 391 oyla reddetti. Anlaşma 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti. Başbakanı May, "AB'den anlaşma ile ayrılmaktan yanayım" dedi.
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- 13.03.2019
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