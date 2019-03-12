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  • 12.03.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 21:56

"Trump, kızının ve damadının 'dan uzaklaştırılmasını istedi"

Amerikalı gazeteci 'ın yazdığı ve yakında piyasaya çıkacak kitapta, Başkanı 'ın, kızı ve damadı 'in 'dan uzaklaştırılması için eski Müdürü 'e talimat verdiği ileri sürüldü.

Flaş iddia! Trump ikisini de kovdu

Başkanı 'ın, kızı ve damadı 'in 'dan uzaklaştırılması için eski Müdürü 'e talimat verdiği iddia edildi.

Amerikan Times'ın haberine göre, gazeteci 'ın kaleme aldığı ve gelecek haftalarda piyasaya çıkacak "Kushner Inc." adlı kitapta, Trump'ın, kızı ve damadı ile ilişkisi hakkında çarpıcı iddialar yer aldı.

Kitapta, Trump'ın göreve başladıktan kısa süre sonra o dönem Özel Kalem Müdürü olan John Kelly'e, Ivanka-Jared çiftinin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılarak, New York'a gönderilmesi konusunda talimat verdiği bilgisi aktarıldı.

Trump'ın, kızı ve damadının basın karşısında olumsuz algı oluşturduğundan şikayet ettiğinin belirtildiği kitapta, "Onlar oyunun nasıl oynanacağını bilmiyor." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

New York Times'a konuşan kaynaklar ise Trump'ın bu planına rağmen Ivanka-Jared çiftinin Washington'daki varlıklarını sürdürdüğünü ve Trump'ın isteğinin de geçtiğini belirtti.

Kushner'in avukatı Peter Mirijanian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kitaptaki iddiaların "yanlış ve kurgu ürünü" olduğunu savundu.

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