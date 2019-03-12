Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.03.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 22:31

Son dakika: parlamentosu'ndan kararı

parlamentosu revize edilmiş anlaşmasını da reddetti.

İngiliz parlamentosu'ndan Brexit kararı

Parlamentosu revize edilmiş anlaşmasını da reddetti. Parlementodaki oylamada, anlaşma 242'ye karşı 391 oyla reddedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İngiliz parlamentosu'ndan Brexit kararı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri