İngiliz Parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti. Parlementodaki oylamada, anlaşma 242'ye karşı 391 oyla reddedildi.
Son dakika: İngiliz parlamentosu'ndan Brexit kararı
İngiliz parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti.
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