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Şeytan'a veda

Şeytan'a veda
Kıbrıs'ta pek çok kılığa girerek yüzlerce kişiyi dolandıran (55), şeytan anlamındaki "Tavuri" adıyla ünlendi. Dolandırıcılığa 13 yaşındayken başlayan Tavuri, ömrünün 37 yılını hapiste geçirdi. Serttaş, 9 Mart'ta can verdi. Dün toprağa verildi. Taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı , "Hapiste geçen günleri dışarda geçirdiklerinden fazlaydı. Yönetmen , Tavuri filmini tamamlama uğraşı içindeydi" dedi.

ERHAN ÖZTÜRK

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