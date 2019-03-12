Şeytan'a veda

Kıbrıs'ta pek çok kılığa girerek yüzlerce kişiyi dolandıran Mustafa Serttaş (55), şeytan anlamındaki "Tavuri" adıyla ünlendi. Dolandırıcılığa 13 yaşındayken başlayan Tavuri, ömrünün 37 yılını hapiste geçirdi. Serttaş, 9 Mart'ta can verdi. Dün toprağa verildi. Taziye mesajı yayımlayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Hapiste geçen günleri dışarda geçirdiklerinden fazlaydı. Yönetmen Derviş Zaim, Tavuri filmini tamamlama uğraşı içindeydi" dedi.
ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK
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