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'ten ırkçılığa tepki...

Irkçılığa tepki...
Meksikalı oyuncu Salma Hayek (52), bir dergiye röportaj verdi. 2009 yılından beri Fransız işadamı Francois Henri Pinault ile evli olan Hayek, "Pek çok kişi eşimle ilgili şaşırıyor. Bu da ırkçılığın bir türü. Bir Meksikalı'nın böyle bir hayatı olmasına inanamıyor, rahatsız oluyorlar" dedi.

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