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'Hop'kins!

'Hop'kins!
ABD Kaliforniya'da geçen yıl çıkan , çok sayıda evi kullanılamaz hale getirdi. Bu arada 81 yaşındaki aktör 'in 5 milyon dolarlık Malibu Malikanesi, o yangından ucuz kurtuldu. Ama son aylarda yoğun yağmur yüzünden bölgede toprak kaymaları yaşandı. Ünlü aktörün malikhanesi de bu erozyon yüzünden büyük tehlike atlattı.

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