'Hop'kins!

ABD Kaliforniya'da geçen yıl çıkan yangın, çok sayıda evi kullanılamaz hale getirdi. Bu arada 81 yaşındaki aktör Anthony Hopkins'in 5 milyon dolarlık Malibu Malikanesi, o yangından ucuz kurtuldu. Ama son aylarda yoğun yağmur yüzünden bölgede toprak kaymaları yaşandı. Ünlü aktörün malikhanesi de bu erozyon yüzünden büyük tehlike atlattı.
- Dünya
- 12.03.2019
- Gazete
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