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  • 12.03.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 09:28

'den 'daki diplomatik personelini geri çekme kararı

yönetimi, 'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm görevli personelini bu hafta geri çekeceğini açıkladı. ABD :"Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlamaya dönüştüğü sonucunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'den Venezuela kararı! Geri çekiyorlar

yönetimi, 'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli tüm personelini bu hafta geri çekecek.

ABD , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ABD , ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

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